Nación oficializó las nuevas escalas salariales para yerbateros, tealeros y forestales misioneros

Argenta Plus

El Gobierno nacional oficializó las nuevas remuneraciones mínimas para los trabajadores rurales de las tres principales actividades agrícolas de Misiones: yerbatera, tealera y forestal. Las medidas fueron publicadas en el Boletín Oficial a través de las resoluciones 276270 y 275 de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA), que establecen incrementos escalonados, adicionales por presentismo y educación, y un aporte solidario del 2% a la UATRE (Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores).

Las disposiciones, acordadas en el marco de las comisiones asesoras regionales, fijan nuevas escalas salariales para trabajadores de Misiones y los departamentos correntinos de Ituzaingó y Santo Tomé, con vigencias que se extenderán desde octubre de 2025 hasta mayo de 2026, según la actividad.

Yerba mate

La Resolución 276/2025 actualiza los salarios de los tareferos, peones y personal de secaderos de la actividad yerbatera, con incrementos sucesivos el 1° de octubre, 1° de noviembre y 1° de diciembre de 2025, vigentes hasta el 31 de marzo de 2026.

El esquema eleva los valores por tonelada cosechada: en plantaciones tradicionales, el precio del corte y quiebra de hoja verde sube de $74.960,02 en octubre a $77.225,69 en diciembre. En tanto, el jornal mensual del peón general pasa de $643.175 a $662.615 al cierre del trimestre.

También se incorpora un premio del 6% por estímulo a la producción y asistencia para el tarefero que supere los 1.500 kilos semanales sin faltas injustificadas, y un adicional educativo de entre $11.204 y $15.258 mensuales según la categoría y el nivel de estudios.

Además, se establece un bono del 8% por asistencia perfecta para empleados de secaderos y depósitos, que se abonará junto con los haberes. La CNTA prevé una revisión en enero de 2026 conforme a las condiciones económicas del sector.

La Resolución 270/2025 fija los nuevos valores para el personal de la actividad tealera, con aumentos escalonados entre octubre de 2025 y abril de 2026. Los trabajadores recibirán un adicional fijo por puntualidad y asistencia, que irá de $22.759 en octubre a $24.151 en enero, además de una suma no remunerativa ajustable mensualmente.

El sector también contará con un plus educativo de entre $11.700 y $16.400 mensuales para quienes acrediten haber finalizado estudios secundarios o terciarios.

Como en los demás rubros, se aplica un aporte solidario del 2% mensual destinado a la UATRE, y la CNTA podrá ajustar las escalas cuando las partes lo soliciten.

Forestal

La Resolución 275/2025 actualiza las escalas para la actividad forestal, vigente desde noviembre de 2025 hasta mayo de 2026 exclusivamente en Misiones.

El acuerdo incluye un adicional por presentismo equivalente a dos jornales para quienes cumplan un mínimo de 22 días laborables sin inasistencias injustificadas, y un adicional educativo de $11.600 por título secundario y $15.335 por terciario, además del aporte solidario del 2% sindical.

El peón general forestal percibirá $830.848,65 mensuales, mientras que los operarios especializados -como motosierristas, peladores o conductores de maquinaria– superarán los $900.000, y los capataces y encargados alcanzarán entre $961.900 y $1.002.500.

