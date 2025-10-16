Operario de Internet sufrió graves quemaduras en Iguazú al tocar cables de alta tensión

Un trabajador de una empresa de servicios de internet, de 40 años, resultó con quemaduras en el 45% de su cuerpo al realizar tareas de tendido y tomar contacto accidental con una línea de alta tensión, lo que provocó además un corte de energía en parte de la ciudad de Puerto Iguazú.

El hecho ocurrió en la tarde del martes, cuando personal policial acudió al barrio Los Yerbales y, tras dialogar con técnicos de Energía de Misiones, se estableció que el corte del suministro se había originado durante los trabajos que realizaba una empresa proveedora de internet en la zona.

El operario, identificado como Cristian G., habría intentado pasar un cable sobre la red eléctrica principal, momento en el que recibió una fuerte descarga. A raíz del incidente, sufrió quemaduras de primer y segundo grado en gran parte del cuerpo y fue trasladado de urgencia al Hospital SAMIC de Eldorado, donde permanece internado bajo cuidados médicos especializados.

El servicio eléctrico fue restablecido una vez finalizadas las labores de seguridad y normalización de la red por parte de Energía de Misiones.