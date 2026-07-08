Dass baja la persiana en Eldorado

La empresa Dass confirmó el cierre definitivo de su planta de Eldorado, poniendo fin a casi dos décadas de actividad industrial en Misiones.

La producción se mantendrá únicamente para completar los pedidos pendientes y cesará entre el 17 y el 25 de julio. La medida dejará sin empleo a los 150 operarios que permanecían en la fábrica.

La decisión fue comunicada este lunes a representantes del sindicato y a los delegados del establecimiento. Desde la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado de la República Argentina (Uticra) señalaron que durante las últimas semanas se evaluaron distintas alternativas para evitar el cierre, aunque la empresa sostuvo que la falta de pedidos hacía inviable mantener la producción, incluso bajo un esquema de suspensiones.

Los trabajadores despedidos percibirán las indemnizaciones previstas por la legislación laboral vigente al momento de su contratación. En tanto, en las próximas horas se realizará una nueva reunión entre las partes para avanzar en los aspectos vinculados al proceso de cierre y al futuro de las instalaciones.

El cese de actividades se produce en un contexto de fuerte retracción para la industria del calzado. Desde el sector sindical atribuyeron la decisión a la caída del consumo interno, la menor demanda de producción nacional y el impacto que tuvo la apertura de las importaciones sobre las fábricas locales.

La planta de Eldorado inició sus operaciones en 2007 y llegó a convertirse en una de las principales industrias de Misiones. En su etapa de mayor crecimiento empleó a alrededor de 1.500 trabajadores, operó en tres turnos y alcanzó una producción cercana a 22.000 pares de zapatillas por día. Con el paso de los años la actividad comenzó a reducirse, atravesó sucesivos procesos de reestructuración y disminuyó progresivamente su plantel hasta los 150 empleados que permanecían en la actualidad.

Con el cierre de Dass concluye la actividad de una de las fábricas más importantes del norte misionero, cuya presencia durante años representó una fuente clave de empleo para Eldorado y la región.