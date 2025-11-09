El Ministerio de Salud Pública recuerda a la población que continúa la campaña de vacunación contra el dengue 2025, dirigida a la población de 15 a 59 años. Los interesados deben solicitar el turno a través de Alegramed.

El día de vacunación son los jueves y están habilitados ocho puntos en la provincia para aplicarse la primera o segunda dosis.

Puntos de Vacunación

Zona Capital

CAPS 4 La Picada – Av. Tacuarí 3504. Horario: 8 a 17 horas

Ministerio de Salud Pública – Tucumán 2174- Horario: 8 a 17 horas

Zona Norte Paraná

Eldorado: Vacunatorio KM 10 – Av. San Martín 2757. Horario: 8 a 17 horas

Puerto Iguazú: Hospital Modular – Av. San Martín 12. Horario: 8 a 18 horas

Zona Centro Paraná

Jardín América: Vacunatorio Zona – Av. Aconcagua 575 (ex hospital)- Horario: 6:30 a 12:30 horas

Zona Sur

Leandro N. Alem: Vacunatorio Zona – Maestro Amatta y 25 de Mayo. Horario: 6.30 a 12.30 horas.

Zona Centro Uruguay

Oberá: Hospital Nivel III – Calle Pincén y Federación (Ingreso por 107). Horario: 6:30 a 17:00 horas

Zona Noreste

San Pedro: Vacunatorio Zona (Ex Hospital) – Av. Corrientes 833 y República Argentina. Horario: 8 a 17 horas.

¿Cómo debo solicitar la vacuna?

Para acceder a la campaña, se debe ingresar a la APP Alegramed y seleccionar el banner “Campaña de vacunación contra el dengue”. Si cumplen con el rango etario y hay cupos disponibles, podrán completar un breve cuestionario y reservar turno.

En caso de que los turnos estén agotados, el sistema permite volver a intentar el siguiente día hábil a las 8 de la mañana.

¿Cuáles son los criterios para NO aplicar la vacuna?

o Embarazo

o Lactancia

o Si tuvo dengue, se sugiere posponer la vacunación por lo menos 6 meses.

o Hipersensibilidad a algún componente de la vacuna.

o Inmunocompromiso (personas que viven con VIH, inmunosupresión)

o Pacientes oncológicos

o Pacientes en tratamiento con corticoides altas dosis

o Paciente en tratamiento con inmunoglobulinas o hemoderivados que contengan in-munoglobulinas, sangre o plasma. En estos casos se recomienda esperar al menos seis semanas para aplicar la vacuna.

o Mayores de 60 años

Taller de entrenamiento y aplicació