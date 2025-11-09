Este viernes se conocerán los resultados de la Estudiantina en Posadas

La esperada revelación de resultados se realizará este viernes 7 de noviembre, de 17 a 19:30, en la pista de rollers, ubicada en la zona del muelle de pescadores.

Si el tiempo lo permite en la tarde de este viernes estudiantes, familias y público en general se reunirán para celebrar el cierre de una nueva edición de la fiesta más importante de los jóvenes posadeños, que volvió a reunir a miles de participantes en los desfiles sobre la avenida costanera. La emoción y el espíritu estudiantil prometen marcar una vez más el cierre de esta tradicional celebración.