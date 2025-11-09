domingo, noviembre 9, 2025
Lo último:
Información GeneralUltimas Noticias

Este viernes se conocerán los resultados de la Estudiantina en Posadas

Argenta Plus

La esperada revelación de resultados se realizará este viernes 7 de noviembre, de 17 a 19:30, en la pista de rollers, ubicada en la zona del muelle de pescadores.

Si el tiempo lo permite en la tarde de este viernes estudiantes, familias y público en general se reunirán para celebrar el cierre de una nueva edición de la fiesta más importante de los jóvenes posadeños, que volvió a reunir a miles de participantes en los desfiles sobre la avenida costanera. La emoción y el espíritu estudiantil prometen marcar una vez más el cierre de esta tradicional celebración.

También te puede gustar

Nuevo paro universitario

Argenta Plus

Argentina y Uruguay jugarán en la Bombonera por las Eliminatorias

Argenta Plus

Docentes cobran el Fonid

Argenta Plus

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *