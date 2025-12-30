martes, diciembre 30, 2025
Lo último:
Información GeneralUltimas Noticias

Lluvias y tormentas

Argenta Plus

La última semana del año estará marcada por condiciones de inestabilidad en toda la provincia, con lluvias y tormentas que se extenderán desde este lunes 29 de diciembre hasta el inicio del nuevo año.

La semana comienza con el arribo de nuevos frentes de tormenta que afectarán a todo el territorio provincial. Se esperan lluvias de variada intensidad, elevada humedad y temperaturas que durante la tarde oscilarán entre cálidas y calurosas.

Las precipitaciones estimadas se ubican entre 6 y 30 milímetros, con una probabilidad de ocurrencia de entre 30 y 72 %. La probabilidad de nieblas y neblinas será alta, especialmente en horas de la mañana.

Los vientos serán variables, predominando del noreste, noroeste y sureste, con velocidades de 3 a 14 km/h y ráfagas que podrían alcanzar entre 10 y 20 km/h. En cuanto a las temperaturas, la máxima provincial rondaría los 32 °C en Montecarlo, con una sensación térmica cercana a los 37 °C, mientras que la mínima se registraría en San Pedro, con 20 °C.

El martes continuará la inestabilidad con lluvias y tormentas generalizadas desde la madrugada y a lo largo de toda la jornada. Las temperaturas se mantendrán templadas por la mañana y cálidas hacia la tarde, aunque la elevada humedad incrementará la sensación de calor.
Se prevén acumulados de entre 9 y 26 milímetros, con una probabilidad de precipitación del 30 al 70 %, y persistirá la alta probabilidad de nieblas y neblinas.

Los vientos soplarán del noroeste, noreste y sureste, con intensidades de 1 a 10 km/h y ráfagas que podrían llegar a 15–30 km/h. La temperatura máxima provincial se estimó en 29 °C para Posadas, mientras que la mínima sería de 19 °C en Bernardo de Irigoyen.

 

Para la última jornada del año -miércoles 31-se mantendrán las condiciones de inestabilidad, con nuevas lluvias y tormentas, elevada humedad ambiental y escasa variación térmica. La interacción entre un sistema de baja presión en niveles altos y el flujo de aire húmedo desde Brasil favorecerá las precipitaciones, principalmente durante la tarde y la noche.
Las lluvias previstas oscilarán entre 2 y 29 milímetros, con probabilidades de entre 20 y 71 %, y continuará siendo alta la chance de nieblas y neblinas.
Los vientos predominarán del noreste, noroeste y este, con velocidades de 2 a 10 km/h y ráfagas de hasta 30 km/h. La máxima provincial se ubicaría en torno a los 30 °C en Posadas, con una mínima cercana a los 20 °C en San Pedro.

De este modo, el cierre de 2025 llegará con tiempo inestable y ambiente húmedo, por lo que se recomienda tomar precauciones ante lluvias intensas y tormentas eléctricas aisladas.

También te puede gustar

Peterson: “En 15 días volvemos a las rutas si no tenemos nuevo precio»

Argenta Plus

Argentina vs Ecuador: horario, formaciones y cómo ver en vivo

Argenta Plus

Más de mil comercios participan del Black Friday

Argenta Plus

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *