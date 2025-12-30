El Gobierno impulsa cambios en planes sociales y la AUH

El Gobierno nacional anunció el lanzamiento de una prueba piloto a partir del 6 de enero para reconvertir planes sociales en vouchers de capacitación, en el marco de un rediseño integral del esquema de asignaciones con el objetivo de unificar los beneficios dentro de la Asignación Universal por Hijo (AUH) familiar.

El ministerio de Capital Humano implementará un nuevo sistema de información social para identificar cuántas ayudas recibe cada hogar y agilizar la reconversión de los programas existentes. La ministra Sandra Pettovello, al frente de la estrategia, se fortalece en la gestión social y adelantó que continuará enviando cartas documento a periodistas por información que considere inexacta.

En la prueba piloto participarán veinte beneficiarios del programa “Volver al Trabajo”, quienes cursarán durante dos meses un programa de pintura en obra. El curso constará de dos módulos de ocho clases, con teoría, práctica y provisión de materiales a cargo de la empresa Sinteplast. Los participantes mantendrán el haber durante esta etapa y deberán cumplir con una asistencia mínima del 70%. El Gobierno prevé la extensión del sistema de vouchers de capacitación a corto plazo.

Con estas medidas, la administración busca transformar los programas sociales tradicionales, orientándolos hacia la capacitación laboral y la mejora de la empleabilidad, al tiempo que optimiza la distribución de beneficios de la AUH, informó el portal Clarín.