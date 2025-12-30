martes, diciembre 30, 2025
El miércoles 31 cobran estatales misioneros

El gobernador Hugo Passalacqua anunció que el próximo miércoles 31 de diciembre estarán acreditados los haberes correspondientes a los trabajadores activos de la Administración Pública provincial, así como de los jubilados, pensionados y retirados del Instituto de Previsión Social (IPS).

El mandatario comunicó la medida a través de sus redes sociales, confirmando que los fondos estarán disponibles en los cajeros automáticos desde esa fecha para todos los sectores del Estado provincial.

