El Hospital Madariaga atenderá solo emergencias este 31 de diciembre

El Hospital Escuela de Agudos Dr. Ramón Madariaga informó que este miércoles 31 de diciembre regirá un asueto administrativo con motivo de las fiestas de fin de año. Durante esa jornada, la atención estará centrada exclusivamente en la guardia de emergencias, la cual funcionará de manera garantizada y reforzada para responder a posibles contingencias propias de los festejos.

Según lo comunicado de manera oficial a través de las redes sociales institucionales, el esquema de atención será similar al implementado durante Navidad y alcanzará a todos los hospitales de la provincia. La medida busca asegurar la cobertura médica necesaria durante el último día del año, especialmente ante situaciones de urgencia.

Como cada fin de año, se recordó a la población la importancia de extremar los cuidados durante las celebraciones, principalmente en el consumo de alcohol, la ingesta de alimentos y la manipulación de pirotecnia

. Las autoridades sanitarias señalaron que las quemaduras, intoxicaciones y accidentes suelen ser las principales causas de ingreso a las guardias en estas fechas, por lo que se pidió responsabilidad para transitar la jornada sin complicaciones de salud.