Falleció a los 86 años el actor Luis Brandoni

Luis Brandoni murió anoche a los 86 años. El actor se encontraba en el sector de cuidados intensivos del Sanatorio Güemes, en el barrio porteño de Palermo. El motivo del deceso habría sido un hematoma consecuencia de una caída en su vivienda el sábado 11 de abril.

Carlos Rottemberg, productor y allegado, confirmó la información: «Murió Luis Brandoni. Organizamos la despedida. La actividad comenzará mañana al mediodía en la Legislatura y seguirá el martes a la mañana en el Panteón de Actores», declaró.

Nacido como Adalberto Luis Brandoni el 18 de abril de 1940 en Dock Sud, provincia de Buenos Aires, desarrolló trabajos en teatro, cine y televisión, además de sostener actividad en el ámbito político y gremial.

Formación y trabajos en actuación

Inició estudios en el Conservatorio Nacional de Arte Escénico. Su debut se produjo en 1962 con la obra teatral Novio en el Teatro Coliseo. Luego formó parte de la Comedia Nacional.

En teatro, su debut fue en 1962 con la pieza Novio en el Teatro Coliseo. Luego, integró el elenco de la Comedia Nacional bajo la dirección de Armando Discépolo. A partir de 1969, durante las presentaciones de La pucha, tomó la decisión de representar textos de dramaturgos de Argentina: protagonizó títulos como Stéfano, La Fiaca, Convivencia, Gris de ausencia, El pan de la locura, Made in Lanús y Parque Lezama. En cine, participó en películas como La Patagonia rebelde, La tregua, Cien veces no debo y Esperando la carroza. En televisión, formó parte de programas como Mi cuñado, Buscavidas, Un gallo para Esculapio y la serie Nada.

Durante la etapa de trabajo reciente, Brandoni sostuvo la actividad en teatro junto a Soledad Silveyra con la obra Quién es quién. A fines de 2025, registró una internación por alteraciones de presión. El cuadro de salud causó la suspensión de las presentaciones.

Actividad gremial y política

Ingresó a la Asociación Argentina de Actores en 1962 y asumió el cargo de secretario general. En 1975 abandonó el país y viajó a México tras recibir amenazas de la Triple A. Regresó a la Argentina a los diez meses. En 1976 estuvo retenido en el centro de detención Automotores Orletti.

Militó en la Unión Cívica Radical. Durante la presidencia de Raúl Alfonsín, cumplió funciones como asesor en el área de cultura. Fue elegido diputado nacional por la provincia de Buenos Aires para el período 1997-2001 y se desempeñó como parlamentario del Mercosur.