Estudiantina: la primera noche de desfile será el viernes 19

La Estudiantina 2025 ya tiene fecha de inicio confirmada. La Asociación Posadeña de Estudiantes Secundarios (APES) anunció que la tradicional fiesta de los jóvenes posadeños comenzará el viernes 19 de septiembre, en un año cargado de simbolismo por cumplirse 75 años de historia.

El anuncio se realizó a través de un video en redes sociales que mezcla imágenes históricas con un mensaje de celebración. “Hace ya décadas un grupo de estudiantes decidió celebrar la alegría, la música y el compañerismo. Nació la Estudiantina, una tradición que 75 años después sigue uniendo generaciones. 19 de septiembre. 75 años, miles de historias, los esperamos”, dijeron desde APES.

La organización destacó también que la fiesta estudiantil mantiene viva una identidad que atraviesa generaciones. “Invitamos a vivir la energía que solo la Estudiantina puede dar, porque 75 años de historia se sienten en cada esquina”, señalaron en el cierre del video. Mientras tanto, aún falta que se confirme el cronograma oficial de la Primera Noche, lo que mantiene en expectativa a estudiantes y familias.

Cuándo será la segunda prueba piloto

Según informaron desde APES, la jornada de ensayo coincide con el feriado nacional por el Día del Maestro, lo que permitirá una mayor participación de colegios y espectadores. El cronograma mantiene el orden previsto: abrirá el Instituto Politécnico San Arnaldo Janssen y cerrará la EPET N°1.

La prueba piloto será clave para que los grupos ajusten detalles de vestuario, ritmo y coreografías. Además, se busca garantizar que cada escuela pueda perfeccionar su presentación antes del inicio oficial de los desfiles que, como cada año, transforman las calles de Posadas en un escenario de música y color.

Con fecha de inicio confirmada y una segunda prueba piloto en agenda, todo indica que la capital misionera vivirá nuevamente una fiesta que combina tradición, creatividad y el protagonismo de los estudiantes secundarios. (Canal 12 Misiones)