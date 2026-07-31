Tras un jueves con nubosidad, el calor se instalará el viernes en Misiones

La provincia atravesará dos jornadas con condiciones cambiantes. Mientras que el jueves se presentará con nubosidad variable y posibilidad de lluvias aisladas en algunos sectores, el viernes estará dominado por el sol y un marcado ascenso de las temperaturas, con máximas que alcanzarán los 30 °C.

Este jueves comenzará con un ambiente fresco y bancos de niebla en distintos puntos de la provincia. A lo largo del día se alternarán períodos de sol con momentos de mayor cobertura nubosa, generando un escenario algo inestable.

Las únicas precipitaciones previstas se concentrarán en las zonas centro y norte, donde podrían registrarse lluvias leves de entre 2 y 5 milímetros. La probabilidad de ocurrencia oscila entre el 20 % y el 54 %.

Los vientos soplarán del este y noreste con velocidades de entre 3 y 14 km/h y ráfagas que podrían alcanzar entre 20 y 40 km/h.

La temperatura máxima llegará a los 29 °C en Montecarlo, mientras que la mínima será de 16 °C en San Vicente. La calidad del aire se mantendrá en niveles buenos.

El viernes estará marcado por una mejora en las condiciones del tiempo y una jornada plenamente soleada, antes de la llegada de un nuevo frente frío.

Tras una mañana templada, las temperaturas aumentarán rápidamente durante la tarde, generando un ambiente cálido a caluroso en gran parte del territorio provincial.

No se esperan lluvias y la probabilidad de precipitaciones será baja, entre el 5 % y el 10 %. Los vientos predominarán del noreste y norte con velocidades de entre 2 y 18 km/h, aunque se prevén ráfagas intensas que podrían alcanzar entre 40 y 70 km/h.

La máxima prevista será de 30 °C en Montecarlo, mientras que la mínima rondará los 17 °C en San Pedro. En esta jornada, la calidad del aire será regular.