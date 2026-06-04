Arrancó la Feria del Libro

Desde hoy y hasta el domingo 7, se realiza una nueva edición de la Feria del Libro, en el cuarto tramo de la costanera posadeña. Con entrada libre y gratuita, el evento ofrecerá más de 140 actividades educativas, lúdicas y culturales pensadas para toda la familia.

Durante cuatro jornadas, la feria reunirá a un importante número de escritores, editoriales, librerías, instituciones educativas, artistas y gestores culturales. Habrá presentaciones de libros, charlas, talleres, espectáculos artísticos, espacios de lectura y propuestas interactivas destinadas a públicos de todas las edades.

Más de 50 escritores formarán parte de las presentaciones literarias, compartiendo sus obras e intercambiando experiencias con el público durante las jornadas de la feria. Entre ellos se encuentra el reconocido escritor Gustavo Nielsen, quien participará junto al escritor posadeño Osvaldo Mazzal.

También formarán parte de la programación el psicólogo Lucas Malaisi, referente en educación emocional; la escritora y tarotista Jimena La Torre; y Fernanda Ribeiz, quien compartirá su experiencia en la adaptación cinematográfica de su libro “Natacha”. Además, otras temáticas que se abordarán son: inteligencia artificial, educación emocional, discapacidad, neurodivergencia y memoria histórica.

Por otra parte, la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad capitalina anunció que hoy y mañana las actividades culturales y educativas se desarrollarán de 8 a 18 horas. En tanto, los sectores comerciales, editoriales, librerías y el patio gastronómico permanecerán abiertos hasta las 21. Mientras que el sábado 6 y domingo 7 de junio, la feria funcionará de 16 a 21 horas, manteniendo abiertas las propuestas comerciales y gastronómicas hasta el horario de cierre. De esta manera, Posadas volverá a convertirse en un gran punto de encuentro para la literatura, la cultura y la comunidad.

La Sociedad Argentina de Escritores (SADE) Misiones participará con un amplio cronograma de actividades que incluirá charlas, talleres de capacitación y un emotivo homenaje institucional.

Cabe destacar que dentro de la Feria, habrá un espacio destinado a diferentes librerías, donde los visitantes podrán encontrar el Stand de Libros de Autores de Misiones (SLAM), que en la actualidad presenta publicaciones de 437 escritores misioneros, una excelente oportunidad para que el público los conozca y puedan adquirir sus obras.

Además, hoy a las 17.20 horas se llevará a cabo un homenaje a la escritora y docente Azucena Godoy, actividad que estará a cargo de la escritora Numy Silva. (Fuente: El Territorio)