Falleció ‘Moni’ Encina, figura del chamamé misionero

El Ministerio de Cultura de Misiones confirmó este martes el fallecimiento del destacado músico y referente cultural Moni Encina, quien se encontraba internado en estado de gravedad en el Hospital Madariaga de Posadas, bajo atención de la salud pública provincial.

La noticia fue difundida por el ministro de Cultura, Joselo Schuap, a través de sus redes sociales, donde expresó su profundo pesar por la pérdida. «Con profundo dolor informamos que acaba de fallecer nuestro querido Moni Encina», escribió el funcionario.

En el mensaje, Schuap también agradeció la asistencia brindada por el Instituto de Previsión Social (IPS) durante el difícil tránsito de la enfermedad del artista. «Agradecemos al IPS por toda su ayuda en este momento duro para la familia y amigos», señaló.