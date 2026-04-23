Christian Humada ganó la interna del PJ misionero

La interna del Partido Justicialista de Misiones cerró este domingo con un resultado claro: la lista N°1 “La Julio Humada”, encabezada por Christian Humada, se impuso sobre el espacio liderado por Gonzalo Costa de Arguibel y Cristina Brítez, en una elección que marcó el regreso a las urnas partidarias después de 27 años.

Con la mayoría de las mesas escrutadas —112 en total— la tendencia fue considerada irreversible. Según los datos provisorios, el humadismo obtuvo más de 3.000 votos, mientras que la lista opositora superó los 2.000, consolidando una ventaja que desde el entorno del ganador calificaron como “imposible de revertir”, pese a que hasta la noche del domingo no había reconocimiento formal de la derrota.

El resultado se apoyó en un dato clave: el fuerte desempeño territorial de Humada en el interior de la provincia. Aunque la lista de Costa de Arguibel logró imponerse en distritos importantes como Posadas y Oberá, no le alcanzó para compensar la diferencia generada en el resto de los municipios. Incluso hubo resultados adversos para el sector camporista en lugares estratégicos como Eldorado, tierra de origen de Cristina Brítez.

La participación se ubicó dentro de los niveles esperados, con una concurrencia estimada entre el 10% y el 13% de un padrón cercano a los 55 mil afiliados habilitados.

La jornada también estuvo atravesada por la postura del sector referenciado en Alberto Arrúa, que no participó de la contienda y llamó a no votar. Sin embargo, esa estrategia no tuvo impacto en el resultado final.

Más allá de la disputa interna, la elección define el rumbo político del PJ misionero. El triunfo de Humada no solo implica un cambio en la conducción partidaria, sino también un reposicionamiento del espacio: su sector mantiene vínculos con el oficialismo provincial, lo que acerca al partido al Frente Renovador y lo aleja de un alineamiento directo con el kirchnerismo nacional.

Con este resultado, el justicialismo misionero inicia una nueva etapa, en un escenario de reconfiguración interna tras años sin competencia electoral, y con el desafío de recuperar volumen político en la provincia.