Marcharán en reclamo de justicia por el femicidio de Dulce María Candia

En consonancia con la histórica fecha nacional del Ni Una Menos, la comunidad de Eldorado se movilizará en la tarde del miércoles en las calles en un contexto atravesado por la conmoción y el dolor.

El colectivo de mujeres y disidencias, junto a organizaciones sociales, sindicales, políticas y vecinos autoconvocados, lanzaron un llamado urgente a toda la ciudadanía para acompañar a los familiares y allegados de Dulce María Beatriz Candia, la adolescente víctima de femicidio.

Cronograma

La marcha tendrá como eje el kilómetro 3 de la ciudad y estará encabezada de forma prioritaria por familiares de la menor:

• Punto de encuentro: Plazoleta del barrio Avanti (sobre calle Rivadavia).

• Horario de concentración: 15:30 horas.

• Inicio de la marcha: 16:30 horas.

El destino final la plazoleta del km 6.

Desde la organización remarcaron que el crimen de Dulce María expone de forma trágica cómo los sectores más jóvenes y postergados sufren el mayor impacto de la violencia machista.

La movilización de este miércoles por la tarde se replicará bajo las siguientes banderas de reclamo: • ¡Basta de femicidios! ¡Basta de desfinanciar la salud, educación y políticas de cuidados! ¡La precarización de la vida es violencia! ¡Paren de matarnos!

“Tristemente, hoy nuestra ciudad es el epicentro de un femicidio adolescente que conmueve al país. Estos hechos nos deben interpelar y movilizar para exigir respuestas reales”, señalaron en el documento de convocatoria.