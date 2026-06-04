Misiones autorizó a las escuelas a ver los partidos de la Selección Argentina

El Ministerio de Educación de la provincia emitió la Resolución Nº 292, por la cual autoriza a los equipos directivos de escuelas públicas y privadas a organizar la visualización de los partidos de la Selección Argentina y de la ceremonia inaugural del Mundial FIFA 2026, siempre que coincidan con el horario escolar.

La medida, firmada en Posadas el 2 de junio de 2026, fundamenta que la Copa del Mundo constituye un acontecimiento deportivo, social y cultural de importancia para la comunidad educativa, y destaca valores como la convivencia, el respeto, el trabajo en equipo y la identidad nacional.

Según la resolución, los directivos podrán adoptar las medidas organizativas necesarias para que estudiantes, docentes y personal escolar puedan seguir los encuentros durante el período que va del 11 de junio al 19 de julio, fechas en las que se disputará el torneo en Estados Unidos, Canadá y México.

El texto también solicita al Consejo General de Educación y al Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones que adhieran a la disposición.