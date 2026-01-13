El Brete y Costa Sur, los únicos balnearios habilitados en Posadas

Las playas El Brete y Costa Sur se encuentran habilitadas todos los días de 8 a 20 horas, y con presencia permanente de guardavidas, seguridad y asistencia médica.

Las autoridades recuerdan que los complejos El Brete y Costa Sur cuentan con servicios de guardavidas, seguridad policial y asistencia médica en el horario de 8:00 a 20:00. Se recomienda a vecinos y turistas visitar las playas dentro de esta franja horaria por su seguridad.

Ambas playas continúan activas como los únicos espacios autorizados para el baño en la ciudad, con tareas de mantenimiento y control que se desarrollan de manera continua.

El balneario El Brete se ubica próximo al centro de la ciudad y cuenta con canchas para vóley, fútbol y calistenia, además de oferta gastronómica.

Costa Sur, en tanto, ofrece un espacio más amplio, con sanitarios, duchas, estacionamiento y áreas verdes. Su isla artificial con mirador y el sector destinado a motorhomes forman parte de los principales atractivos.

Desde la comuna también recordaron la importancia de no ingresar al agua fuera del horario habilitado, utilizar protector solar, mantenerse hidratados y depositar los residuos en los contenedores.

Principales pautas de convivencia:

• Prohibido el ingreso con envases de vidrio o latas.

• No se permite el acceso con animales a la zona de playa.

• Mantener la limpieza y utilizar los cestos correspondientes.

• Respetar los horarios y las indicaciones del personal de seguridad.