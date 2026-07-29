Desde el 1 de agosto se eliminan las retenciones sobre transferencias y billeteras virtuales en Misiones
La Agencia Tributaria Misiones (ATM) publicó la Resolución General N.º 11/2026, que elimina las retenciones automáticas sobre operaciones realizadas mediante billeteras virtuales, tarjetas y transferencias bancarias. La medida entrará en vigencia el próximo 1 de agosto.
Con esta modificación, recibir transferencias o pagos electrónicos dejará de ser motivo para la aplicación de retenciones fiscales en los casos contemplados por la normativa. El objetivo es diferenciar a los usuarios particulares de quienes desarrollan una actividad económica habitual, brindando mayor seguridad jurídica y adecuando el régimen tributario a las nuevas modalidades de pago.
La disposición beneficia a quienes realizan movimientos personales, como transferencias entre familiares, reintegros de gastos o cobros ocasionales. Además, alcanza a monotributistas de hasta la categoría D, siempre que se encuadren dentro de los criterios de habitualidad establecidos.
En ese sentido, la Provincia adoptó los parámetros definidos por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) para determinar cuándo una persona desarrolla una actividad económica y cuándo se trata de operaciones de carácter personal.
Desde el Gobierno provincial señalaron que esta actualización normativa busca modernizar el sistema tributario, otorgar mayor previsibilidad a los contribuyentes e incentivar el uso de medios de pago digitales.