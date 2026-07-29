Más de 400 mil estudiantes regresan a las aulas en Misiones

Más de 420 mil estudiantes de la provincia regresan este lunes a las aulas, para dar inicio a la segunda mitad del ciclo lectivo 2026. El retorno a la actividad escolar involucra a cerca de 3 mil establecimientos educativos y a un plantel de 35 mil docentes distribuidos en toda la provincia.

Durante las vacaciones de invierno la Provincia concretó diferentes obras en los municipios, las cuales se focalizaron en trabajos de refacción, acondicionamiento y otras de emergencia, con el objetivo de garantizar edificios escolares en óptimas condiciones para el reinicio del ciclo.

Fue a través del Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (Iprodha) que se realizaron los trabajos de mantenimiento en alrededor de 150 escuelas durante las vacaciones. Esto ocurrió en el marco de un programa que se ejecuta durante todo el año junto a la Unidad Sectorial de Coordinación y Ejecución de Programas y Proyectos Especiales (Ucep) del Ministerio de Educación, tareas que demandaron una inversión cercana a los $3.000 millones.

Al respecto, el presidente del Iprodha, Juan Carlos Pereira, sostuvo que las intervenciones comprendieron reparaciones de sanitarios, instalaciones eléctricas y filtraciones en cubiertas. Aseguró que estas tareas se intensifican durante los recesos escolares, aunque se desarrollan de manera permanente a lo largo del año.

Señaló además que «el programa responde al desgaste natural que sufren los establecimientos por el uso cotidiano de alumnos, docentes y personal educativo».