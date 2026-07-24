viernes, julio 24, 2026
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Misiones se prepara para meses de lluvias abundantes

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La Oficina de Prevención Ante Desastres Naturales (OPAD) advirtió que la región se prepara para una temporada marcada por lluvias abundantes y una mayor frecuencia de eventos meteorológicos debido a la presencia de un fenómeno de El Niño.

El director del organismo, Favio Cabello, confirmó que los centros internacionales de monitoreo ratificaron la evolución del fenómeno y señaló que los registros actuales superan a los observados en otros episodios históricos de fuerte impacto.

Según explicó, los valores actuales se encuentran por encima de los registrados durante los eventos de El Niño de 1982-1983 y 1997-1998, períodos asociados a importantes inundaciones y temporales en distintas zonas del país.

Cabello indicó que la mayor inestabilidad comenzará a sentirse con mayor fuerza durante la primavera y el verano, con la posibilidad de tormentas severas acompañadas de lluvias intensas, actividad eléctrica, ráfagas fuertes de viento y caída de granizo.

Además, señaló que el fenómeno podría mantenerse activo hasta marzo o abril del próximo año, por lo que recomendó a la población seguir de cerca los pronósticos y los avisos emitidos por la OPAD.

 

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