Recortes en Posadas: El Concejo avanza en una reestructuración interna
El Concejo deliberante de Posadas unificó áreas y absorbió direcciones. Esta medida es la continuidad de una decisión política de renunciar al aumento paritario en el salario de los ediles.
En consonancia con las políticas implementadas por el Departamento Ejecutivo Municipal, el Concejo Deliberante avanzó en su reestructuración interna.
Con la finalidad de lograr un Estado más eficiente, el legislativo redujo los cargos de directivos y de funcionarios. Esta medida es la continuidad de una decisión política de renunciar previamente al aumento paritario en el salario de los concejales.
La medida se basa en optimizar los recursos y afianzar un Concejo Deliberante presente, más ágil y eficaz, sin aumentar el gasto público. Asimismo, la unificación de las áreas se traduce en una respuesta más rápida a las demandas de los vecinos. Esta reforma institucional busca evitar la superposición de roles, en el marco de la modernización del Estado.