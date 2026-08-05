Anuncian tiempo severo para el jueves

La inestabilidad continuará durante los próximos días en Misiones y el jueves se espera el momento de mayor intensidad, con lluvias generalizadas, tormentas y condiciones de tiempo severo en toda la provincia, de acuerdo con el pronóstico de la Dirección General de Alerta Temprana.

Para hoy se prevé una jornada con abundante nubosidad y precipitaciones débiles a moderadas, principalmente durante la mañana y concentradas en la zona sur de la provincia. El ingreso de un sistema de baja presión mantendrá un ambiente fresco durante las primeras horas del día y apenas cálido por la tarde.

Se estiman acumulados de entre 2 y 11 milímetros en la mitad sur, mientras que los vientos serán variables, predominando del norte, noreste, sureste y este, con velocidades de entre 4 y 12 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar entre 20 y 50 kilómetros por hora. La temperatura máxima llegará a los 27 °C en San Pedro y la mínima será de 16 °C en esa misma localidad.

El miércoles la inestabilidad en todo el territorio provincial. El organismo anticipó cielo mayormente cubierto, lluvias leves y tormentas aisladas, especialmente durante la mañana, debido a la permanencia del sistema de baja presión sobre la región.

Para esa jornada se esperan precipitaciones de entre 2 y 9 milímetros, vientos del noreste y norte de entre 5 y 20 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora. La máxima alcanzará los 26 °C en Eldorado, mientras que la mínima será de 16 °C en Leandro N. Alem.

El jueves será el día de mayor preocupación, ya que la Dirección General de Alerta Temprana advirtió sobre condiciones propicias para el desarrollo de tiempo severo. Se pronostican lluvias y tormentas generalizadas en toda la provincia, con mejoramientos temporarios y un cambio en la dirección del viento, que rotará del norte al sur hacia la noche.

Durante esa jornada podrían registrarse acumulados de entre 10 y 40 milímetros, aunque no se descartan valores superiores de manera puntual. Los vientos oscilarán entre 3 y 18 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora. La temperatura máxima prevista es de 26 °C en Posadas y la mínima de 15 °C en San Pedro.