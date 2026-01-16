Nación postergó el nuevo esquema de subsidios a las tarifas de luz hasta febrero

El Gobierno nacional postergó la aplicación del nuevo esquema de subsidios a las tarifas de gas, electricidad y garrafas, que finalmente entraría en vigencia a partir de febrero, con impacto en las boletas desde marzo.

La demora responde a cuestiones administrativas, ya que aún resta la publicación de un decreto reglamentario y la posterior oficialización de los nuevos precios por parte de la Secretaría de Energía, según confirmaron fuentes oficiales.

El nuevo sistema fue establecido mediante el Decreto 943, publicado el 2 de enero en el Boletín Oficial, y pone fin al esquema de segmentación por ingresos vigente desde 2022. A partir de este cambio, se reemplazan las tres categorías de usuarios residenciales por un modelo simplificado que distingue únicamente entre hogares que reciben subsidios y aquellos que abonan el costo pleno de la energía.

El régimen, denominado Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), apunta a trasladar de forma gradual los costos reales, promover un consumo más eficiente y garantizar el acceso a un nivel básico de energía para los sectores vulnerables.

El acceso a los subsidios quedará limitado a los hogares con ingresos mensuales inferiores a tres Canastas Básicas Totales, según datos del Indec a noviembre de 2025. Además, se redefinieron los bloques de consumo subsidiado de electricidad: durante enero, febrero, mayo, junio, julio, agosto y diciembre el tope será de 300 kilovatios hora mensuales, mientras que en marzo, abril, septiembre, octubre y noviembre se reducirá a 150 kWh. La normativa habilita a establecer consumos diferenciados para zonas frías y regiones de altas temperaturas.

El decreto también faculta a la Secretaría de Energía a revisar periódicamente tanto los volúmenes de consumo subsidiado como las bonificaciones aplicadas, con el objetivo de sostener la gradualidad del esquema y acompañar cambios en los hábitos de consumo.

En paralelo, se creó el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), dependiente del Ministerio de Economía, que utilizará la base de datos del actual Registro de Acceso a los Subsidios de Energía (RASE). Los usuarios ya inscriptos no deberán realizar un nuevo trámite, aunque podrán actualizar su información mediante una declaración jurada.