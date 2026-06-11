Argentina goleó a Islandia en su último amistoso antes del Mundial

El equipo de Scaloni venció al conjunto europeo con goles de Barco, Messi y Thiago Almada en una buena prueba previa al debut mundialista del próximo martes, ante Argelia.

Argentina le ganó 3 a 0 a Islandia en su último amistoso previo al Mundial 2026. Con una buena presentación ante un rival duro (que pegó más de lo que se esperaba), el equipo se impuso con los goles de Valentín Barco, Lionel Messi de penal y Thiago Almada. El diez jugó poco más de 20 minutos en una noche con mucha rotación que tuvo ocho cambios en la celeste y blanca.

Unas horas antes del arranque parecía imposible que se jugara este partido, y si llegaba a rodar la pelota se preveía una lucha con mucho barro, enormes charcos de agua y muy poco juego. Es que una impresionante tormenta golpeó Auburn, la ciudad del estado de Alabama donde el equipo de Lionel Scaloni tenía su última prueba antes del gran desafío mundialista. Era, en la previa, un partido importante para definir las últimas dudas que del entrenador respecto al equipo titular y a la lista de 26 con la que irá a defender el título. Sin embargo, con tanta agua corriendo por el campo de juego y hasta por los pasillos del estadio Jordan-Hare, daba la impresión de que no podría llegar a sacar demasiadas conclusiones. Pero… la lluvia se detuvo, el agua drenó y para la hora en que se debía jugar, el campo estuvo en condiciones.

Scaloni salió con un equipo alternativo, probando a Giay y a Medina de laterales y en la mitad de cancha con Lo Celso como organizador y Valentín Barco y Nico Paz algo más sueltos para encarar y romper líneas. Adelante, Giuliano y su velocidad y el Flaco López con la mezcla de potencia y técnica para imponerse en el área y también bajar a jugar cuando fuera necesario. El equipo europeo salió a pelear cada pelota. No estaba interesado en vivir ese partido como un amistoso: presión alta, garra y alguna patadita cuando fuera necesario. Para ellos ese encuentro era el mismísimo Mundial. Pero su sistema se quebró cuando Barco tomó un rebote en la puerta del área y sin dudarlo pateó tan fuerte como le dieron sus piernas. La clavó abajo, inatajable para el arquero. El Colo lo gritó con furia, sabía que a esta altura cada jugada cuenta para sumar chances de tener algo de acción durante el torneo que está a punto de comenzar.

Barco fue el gran protagonista de la primera parte, además del gol protagonizó las principales jugadas con un pase para Giuliano Simeone, que el delantero del Aleti luego no pudo definir con potencia y una asistencia para Nico Paz, que el crack del Como tampoco pudo concretar. Su remate fue potente pero no del todo esquinado y, sin ángulo, fue fácil para el arquero.

Para la segunda mitad, Scaloni movió a casi todo el equipo. Fueron cinco cambios de una: entraron Cuti Romero, Rodrigo de Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez. Un rato después, Thiago Almada y Nico González. Argentina sumó más movilidad en el medio y las jugadas fueron aún más profundas. Primero se escapó Nico Paz, que le dio un pase largo a Lautaro Martínez y el goleador no llega a empujarla. Luego fue Alexis el que reventó su tiro contra el palo. Claro, Islandia también tuvo su chance y Orri Oskarsson sacó un remate potente que pasó cerca del palo izquierdo de Rulli.

Un rato después Lautaro Martínez se escapó por la izquierda agarrando mal para da a la defensa azul, mano a mano contra el arquero, se acomodó y sacó un tiro cruzado que volvió a pegar contra el poste.

Entonces llegó el momento de Lionel Messi. Faltaban 20 minutos cuando el 10 ingresó al campo de juego. En la primera pelota lo dejó solo a Lautaro Martínez, mano a mano definió afuera pero el arquero le cometió penal. Una pequeña revancha, con mucho menos valor pero revancha al fin de aquel triste penal del 2018, este fue adentro, imposible de atajar y ahora Argentina ganaba 2 a 0.

El juego fue dominado por Argentina en el final, con el broche de oro de Thiago Almada. El delantero convirtió después de una gran jugada armada entre Leo y Rodrigo De Paul y al rival ya no le quedaron ganas ni de pegar patadas.