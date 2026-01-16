Las lluvias y tormentas persistirán desde la mañana y el mediodía mejorando hacia el final de la tarde de este viernes.

Se incrementa la inestabilidad debido a la organización de un frente frío que, en combinación con el flujo de aire húmedo en niveles bajos, propiciará el desarrollo de celdas de tormentas. Estos fenómenos serán de carácter local y aislado, propios de la temporada estival.

Respecto a las temperaturas, no se prevén cambios significativos.

Precipitaciones: se esperan entre 2 a 10 mm. Probabilidad de precipitación: 25/68 %. Probabilidad de nieblas y neblinas: baja.

Vientos: del noreste, noroeste y sureste. Velocidades entre 3 y 14 km/h. Probabilidad de ráfagas de entre 20 y 40 km/h. Calidad del aire: buena.

Temperaturas: máxima en la provincia estimada en 32 °C para Eldorado con una sensación térmica de 38°C, la mínima sería de 19 °C en San Pedro.

Sábado 17

Se espera inestabilidad, con un incremento de la nubosidad y la probabilidad de lluvias, chaparrones y tormentas eléctricas dispersas, especialmente a partir de la media tarde sobre la cuenca del río Uruguay.

El desplazamiento de un frente frío por el Atlántico, en interacción con la humedad ambiental, favorecerá el desarrollo de celdas de precipitación de rápido desarrollo. Se espera una tarde calurosa y por la noche con temperaturas más amenas gracias a los vientos, inicialmente variables, que rotarán hacia el suroeste al concluir la tarde.

Domingo 18

Aumentan las condiciones de inestabilidad y viento, con cielos nublados y precipitaciones más extendidas y mayores acumulados, poco cambio en las temperaturas. El avance de un frente frío, que se desplaza desde el continente al océano, junto a flujos de humedad en niveles bajos del atmósfera, generará el desarrollo de núcleos de tormentas eléctricas de verano acompañadas de ráfagas fuertes de hasta 50 km/h.

Precipitaciones: se esperan entre 3 a 32 mm en la provincia. Probabilidad de precipitación: 35/72 %. Probabilidad de nieblas y neblinas: baja.

Vientos: del norte-noreste y noroeste. Velocidades entre 3 y 17 km/h. Probabilidad de ráfagas de entre 20 y 50 km/h. Calidad del aire: buena.

Temperaturas: máxima en la provincia estimada en 33°C para Puerto Iguazú, la mínima sería de 18°C en Bernardo de Irigoyen.