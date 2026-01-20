Semana estable y con buen tiempo

La provincia comienza la semana bajo condiciones de tiempo estable y buen tiempo generalizado, con mañanas templadas y temperaturas que irán de cálidas a calurosas durante las tardes.

Para este lunes, en las zonas sur y centro se prevé la persistencia de mayor nubosidad hasta media tarde, aunque sin cambios térmicos significativos.

Con el correr de las horas, el cielo se presentará parcialmente nublado y se espera una mejora progresiva de las condiciones meteorológicas, impulsada por la influencia de un sistema de alta presión ubicado sobre el norte de Paraguay. Este fenómeno favorecerá la estabilidad y la ausencia de lluvias en toda la región.

No se prevén precipitaciones para la jornada, con una probabilidad que oscila entre el 5 y el 28 %, mientras que la probabilidad de nieblas y neblinas se mantiene baja. Los vientos soplarán del sector sureste, con velocidades estimadas entre 7 y 21 km/h, aunque no se descartan ráfagas que podrían alcanzar entre 30 y 50 km/h. La calidad del aire será buena.