Universidades anuncian una semana de paro

Las universidades nacionales volverán a realizar una medida de fuerza en reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. La protesta fue convocada por la CONADU y se extenderá del 16 al 20 de junio, mientras que también se desarrollarán clases públicas y actividades de visibilización en distintos puntos del país durante los próximos días.

El reclamo apunta a la falta de aplicación de la norma que contempla recomposición salarial para docentes y no docentes, fondos para becas estudiantiles, inversión en infraestructura y partidas para el funcionamiento de las casas de estudio. Desde los gremios sostienen que la situación presupuestaria continúa siendo crítica y exigen una respuesta concreta por parte del Ejecutivo nacional.

La decisión fue anunciada luego de que la Secretaría de Educación acercara una propuesta al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Según trascendió, la oferta incluye una recomposición salarial del 21,33% para junio, un incremento adicional del 3% en octubre, una suba del 20% para gastos de funcionamiento y recursos extra para becas y hospitales universitarios.

Sin embargo, el conflicto no se limita al aspecto salarial. El Gobierno también habría planteado que las universidades retiren la demanda judicial vinculada al financiamiento universitario, una condición que fue rechazada por las autoridades académicas, que mantienen el litigio en la Justicia.

En paralelo, la Corte Suprema rechazó un planteo del Estado nacional que buscaba apartar a magistrados que intervienen en la causa. El máximo tribunal consideró que el hecho de que los jueces ejerzan la docencia en universidades públicas no constituye un motivo suficiente para apartarlos del expediente.