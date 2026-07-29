Este lunes reabren el circuito de la Garganta del Diablo

El Parque Nacional Iguazú informó que este lunes el principal atractivo del destino volverá a funcionar con todos los circuitos habilitados: el circuito Garganta del Diablo. La decisión se tomó tras el monitoreo constante del río Iguazú, que confirmó su descenso y que se dan las condiciones de seguridad para que colaboradores y visitantes recorran los 1.100 metros de pasarela hasta el balcón y aprecien la famosa Garganta del Diablo.

El circuito estuvo inhabilitado desde las 15 del pasado miércoles, cuando se registraron alertas por una crecida del río Iguazú que superó los límites establecidos en el protocolo de cierre preventivo. El jueves a las 17, se alcanzó el pico máximo de la crecida, con un caudal de 10.100 metros cúbicos por segundo; desde entonces el nivel comenzó a descender progresivamente hasta los 7.000 metros cúbicos por segundo este mediodía, lo que permitió el ingreso de operarios para evaluar posibles daños y reacondicionar la baranda.

Una vez finalizados los trabajos, se informó la reapertura prevista para el lunes 27 de julio y su funcionamiento durante el resto de agosto.

El circuito Garganta del Diablo estará habilitado desde las 8; el primer tren partirá desde la estación Cataratas hacia la estación Garganta en ese mismo horario. Estarán disponibles todos los servicios del sector, ya que el aumento del caudal no afectó la infraestructura existente.