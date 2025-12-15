lunes, diciembre 15, 2025
Lo último:
EconomíaUltimas Noticias

YPF anunció que la nafta bajará en promedio un 2% esta semana

Argenta Plus

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, anunció este domingo que de acuerdo con variables de oferta y demanda que monitorean desde la empresa de energía “esta semana va a haber una baja del 2% en la nafta”.

Así lo anunció Marín en LN+, donde detalló que la disminución del precio no será de un día para el otro sino “todos los días un poquito, y no en todos lados igual”, pero en promedio la baja será de un 2%.

“Cuando llegamos dijimos ‘vamos a hacer un acuerdo de honestidad con los consumidores, si sube, sube y si baja, baja’“, recordó el directivo de la compañía y agregó: “Y bajamos dos veces la nafta”.

Actualmente, el litro de nafta súper vale $ 1.571 en YPF y la Infinia, $ 1.800 en Buenos Aires, mientras que en Misiones, los combustibles premium se acercan o ya superan los $2.000 según la sucursal. “Veníamos subiendo la nafta, pero tenemos micropricing, no sube de un día para el otro sino que vamos monitoreando las variables”, agregó.

Respecto al Gasoil, analizó: “Uno hay que subir y otro hay que bajar”.

Por otra parte, Marín anunció que en 2026 harán una gran transformación en el modelo de negocio de YPF y van a dividirse las estaciones de servicio en tres marcas: una premium, YPF y una low cost.

“Y en las black (premium) vamos a intentar que esté YPF en conjunto con McDonald’s. Estamos trabajando con un chef muy relevante argentino para que haga productos de calidad”, destacó.

También te puede gustar

Paro de la CGT: Aerolíneas Argentinas se suma a la medida y cancelará al menos 270 vuelos

Argenta Plus

En el primer trimestre, las exportaciones pyme crecieron 2%

Argenta Plus

Lunes caluroso

Argenta Plus

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *