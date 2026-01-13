«Mini tsunami» en Santa Clara del Mar dejó un muerto y más de 35 heridos

Un hombre murió y más de 30 personas resultaron heridas tras un episodio ocurrido ayer en la ciudad costera de Santa Clara del Mar, en la Costa Atlántica. La información fue confirmada por un encargado de Defensa Civil, luego de un evento registrado en una zona de playas con presencia de turistas.

El hecho tuvo lugar en la playa California Beach, cuando el mar se retiró de forma repentina y posteriormente avanzó con una serie de olas que alcanzaron la zona donde se encontraban los bañistas. La situación sorprendió a las personas que estaban en el agua y en la costa, generando complicaciones para salir del mar.

Como consecuencia, varias personas debieron asistirse entre sí para evitar ahogamientos, mientras que el ascenso del nivel del agua arrastró objetos personales.

En el lugar trabajaron efectivos policiales y una ambulancia, que brindaron atención a los heridos y realizaron tareas preventivas.