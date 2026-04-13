Diputados aprobó la reforma a la Ley de Glaciares

La Cámara de Diputados aprobó ayer la reforma a la Ley de Glaciares impulsada por el Gobierno, tras una maratónica sesión que se desarrolló en medio de protestas y represión policial en las inmediaciones del Congreso.

Con 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones, el oficialismo volvió a anotarse otra victoria legislativa al sancionar el proyecto que ya contaba con media sanción del Senado desde el pasado 26 de febrero.

La reforma a la Ley 26.639 redefine el alcance de las áreas protegidas al distinguir entre «áreas periglaciares» y «geoformas periglaciares», y establece que su inclusión como reservas estratégicas dependerá de estudios técnicos realizados por las autoridades ambientales de cada jurisdicción. Ese criterio determinará qué sectores quedan incorporados al Inventario Nacional de Glaciares y, por lo tanto, bajo protección especial.

Desde el oficialismo sostuvieron que la modificación brinda mayor previsibilidad jurídica. Sin embargo, el cambio impacta sobre el régimen de protección ambiental en regiones donde conviven reservas hídricas y actividades productivas.

La aprobación del proyecto era un compromiso asumido por el Gobierno con los gobernadores de provincias cordilleranas, que buscaban una legislación más dinámica y menos rígida para destrabar y multiplicar las inversiones en minería e hidrocarburos.