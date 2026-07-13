Argentina venció a Suiza en el alargue y es semifinalista del Mundial

La Selección argentina derrotó 3 a 1 a Suiza en el Kansas City Stadium, tras un duro partido que se resolvió en el tiempo suplementario, y se clasificó a las semifinales del Mundial 2026, instancia en la que enfrentará a Inglaterra.

Los dirigidos por Lionel Scaloni se adelantaron en el marcador con un gol de Alexis Mac Allister, mientras que Dan Ndoye igualó para el conjunto suizo en el segundo tiempo. Ya en el alargue, Julián Álvarez rompió la paridad con un gol de gran factura y Lautaro Martínez sentenció el resultado sobre el cierre.

Argentina abrió el marcador a los 10 minutos del primer tiempo, cuando Lionel Messi ejecutó un preciso tiro de esquina que encontró el cabezazo de Mac Allister para el 1-0.

Pese a la ventaja, el seleccionado argentino no logró controlar el desarrollo del juego. Suiza manejó la posesión durante largos pasajes del encuentro y generó varias aproximaciones, aunque se encontró con una defensa firme y con un seguro Emiliano Martínez, que respondió cuando fue exigido, especialmente ante un remate de Granit Xhaka.

En el complemento, el conjunto europeo mantuvo su protagonismo y alcanzó la igualdad a los 22 minutos, cuando Dan Ndoye culminó una buena jugada colectiva con un remate bajo que superó al arquero argentino.

Cinco minutos después, el encuentro dio un giro importante con la expulsión de Breel Embolo, quien vio la segunda tarjeta amarilla tras simular una infracción.

Con un jugador más, Scaloni movió el banco e hizo ingresar a Lautaro Martínez, Nicolás González, Gonzalo Montiel y posteriormente a Thiago Almada, buscando romper la resistencia suiza.

Argentina pasó a dominar la posesión y generó las mejores situaciones, aunque el arquero Gregor Kobel respondió con solvencia para mantener el empate y llevar la definición al tiempo suplementario.

En el segundo tiempo del alargue llegó el desahogo argentino. A los 7 minutos, Julián Álvarez sacó un potente remate al ángulo para establecer el 2-1 y encaminar la clasificación.

Con Suiza lanzada al ataque en busca del empate, la Albiceleste aprovechó los espacios y liquidó el encuentro a los 30 minutos del segundo suplementario, cuando Lautaro Martínez definió un rápido contraataque para sellar el 3-1 definitivo.