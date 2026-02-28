Gallardo: «Siempre voy a estar muy pendiente del club”

River venció 3 a 1 a Banfield en el estadio Monumental por la séptima fecha del Torneo Apertura 2026 y despidió el segundo ciclo de Marcelo Gallardo como entrenador. El equipo cortó una racha de tres derrotas en el certamen y sumó tres puntos que lo dejan quinto en el Grupo B con 10 unidades. La noche combinó ovaciones para el DT e insultos y silbidos para los jugadores, incluso antes del inicio.

Lucas Martínez Quarta abrió el marcador en el comienzo del partido. Luego, Mauro Méndez empató de forma parcial para Banfield. En el arranque del segundo tiempo, Sebastián Driussi marcó el 2 a 1 y fue a abrazar a Gallardo en el festejo, al igual que Martínez Quarta. Joaquín Freitas convirtió el tercer gol y selló el resultado. El entrenador transitó el encuentro con gesto serio y dirigió a varios juveniles en cancha.

El mensaje final de Gallardo

En su última conferencia, Gallardo agradeció el respaldo del público. “Simplemente quiero agradecerle a la gente por una noche más de amor incondicional. Retribuir todo ese cariño a veces es muy difícil”. Además, expresó “voy a estar muy pendiente de este club durante el tiempo que esté afuera” y agregó “mañana tal vez estaré buscando a mi hijo en el colegio así que no me voy a despedir. Son las cosas que tiene este lugar mágico: uno se va, pero no se va nunca”.

El DT no aceptó preguntas, pero dejó un mensaje a la prensa. “Gracias a ustedes por el respeto que me han tenido, la mayoría me acompañó durante estos dos ciclos en los que he estado como DT y también como jugador”. Aún no se conocen sus próximos pasos. Mientras tanto, la dirigencia avanza para cerrar a su reemplazante y todo indica que será Eduardo “Chacho” Coudet. Mientras, Marcelo Escudero asumirá como interino para visitar el lunes al líder Independiente Rivadavia en Mendoza.