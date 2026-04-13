Convocan a una mesa de trabajo yerbatera

El Gobierno de Misiones convocó a una reunión a los referentes de las Industrias, Cooperativas, Productores y Secaderos.

La mesa de trabajo se llevará a cabo el próximo jueves, a partir de las 10.30 horas en la Sala de Situación del Ministerio del Agro y la Producción (sito en el 8° piso, Colón 1628, Posadas).

En ese encuentro se debatirá sobre la actual situación de la cadena yerbatera y promover consensos entre todos los eslabones. El titular del ministerio, Facundo López Sartori, destacó que “la provincia asume la responsabilidad de generar ámbitos de diálogo y trabajo conjunto para que la cadena yerbatera pueda encontrar puntos de acuerdo en un contexto complejo, poniendo al Estado provincial al servicio del sector y poder darle más previsiblidad”.

A su vez, el subsecretario de Asuntos Yerbateros, Ricardo Maciel, señaló que “la mesa de trabajo busca construir acuerdos posibles, priorizando la responsabilidad para que las decisiones puedan discutirse con todos los actores sentados en la misma mesa”.

En tanto, desde la cartera agraria expresaron que el objetivo es sostener un espacio de diálogo permanente que permita generar acuerdos en un contexto sumamente difícil, especialmente para los pequeños y medianos productores.

Cabe recordar que tampoco se consiguieron definiciones sobre valores de referencia en el ámbito del Instituto Nacional de la Yerba Mate.