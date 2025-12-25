Lluvias y humedad

La llegada de la Nochebuena se encuentra a Misiones bajo un escenario climático semanalmente veraniego, con lluvias intermitentes, alta humedad y tormentas que aparecen y se disipan en distintos momentos del día. Lejos de un panorama totalmente adverso, los pronósticos anticipan pausas temporarias, especialmente hacia la noche del 24, cuando se concentran los festejos.

El comportamiento del tiempo responde a la presencia de un centro de baja presión que interactúa con corrientes de aire cálido y húmedo provenientes del norte del continente. Esta combinación genera episodios de lluvias y actividad eléctrica, alternados con lapsos de relativa estabilidad.

Para la jornada del martes y el miércoles se esperan precipitaciones distribuidas a lo largo del día, con mayor probabilidad durante la mañana y la siesta. Hacia el anochecer, principalmente en el sur y centro de la provincia, podrían registrarse mejoras parciales, mientras que el norte misionero continuaría bajo condiciones más inestables.

Las temperaturas se mantendrán elevadas y con escasas variaciones, potenciadas por la humedad, lo que dará lugar a jornadas pesadas y con sensación térmica alta.

El jueves 25 no traerá un cambio significativo: el ambiente seguirá cálido, húmedo e inestable, con lluvias y tormentas que podrían ser localmente intensas. Aun así, se esperan interrupciones temporales de las precipitaciones, especialmente hacia la tarde, en algunas zonas de la provincia.