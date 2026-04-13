lunes, abril 13, 2026
Lo último:
NacionalesUltimas Noticias

ATE anunció un paro nacional para el 21

Argenta Plus

El sindicato Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) convocó a un paro nacional para el 21 de este mes en reclamo de la reapertura de paritarias.

“El Gobierno sigue destrozando los salarios y fracasó a la hora de bajar la inflación, ya que la misma sigue en aumento. El poder adquisitivo está en caída libre y en este momento el endeudamiento de todos los hogares es total”, se quejó el titular del gremio, Rodolfo Aguiar, en sus redes.

Al respecto, dijo que “las paritarias en la administración pública tienen que abrirse de manera inmediata y si no lo hacen los vamos a llenar de conflictividad”.

También te puede gustar

Caputo anunció que el acuerdo con el FMI será por 20.000 millones de dólares

Argenta Plus

Bauza: «Vamos a traer la Copa»

Argenta Plus

Jubilados no deben pagar Ganancias

Argenta Plus

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *