Días soleados y frescos

Este martes , el buen tiempo retorna tras días inestables, aunque las mañanas comenzarán con bajas temperaturas, que oscilarán entre los 7 °C en Bernardo de Irigoyen y los 11 °C en otras localidades. Por la tarde, el termómetro ascenderá hasta los 26 °C en Eldorado, mientras los vientos leves del sureste mantendrán condiciones agradables.

El miércoles 24, la tendencia de tiempo estable continuará, con cielo despejado y aire seco. Las temperaturas mínimas estarán entre 11 °C y 14 °C, y las máximas llegarán a los 28 °C en Puerto Iguazú. Los vientos seguirán predominando del este y sureste, con velocidades de hasta 20 km/h y ráfagas de entre 20 y 40 km/h. La probabilidad de lluvias se mantiene nula y la presencia de nieblas y neblinas será moderada durante la mañana.

Para el jueves 25, se espera otra jornada de sol pleno, gracias a un sistema de alta presión que traerá condiciones primaverales. Las mañanas se mantendrán frescas, con mínimas de 10 °C en San Vicente, mientras que las tardes registrarán máximas de hasta 28 °C en Puerto Iguazú. Los vientos, leves a moderados del sector este y sureste, contribuirán a una sensación térmica agradable en toda la provincia.