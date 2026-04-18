Miércoles con lluvias y tormentas en Misiones

La jornada se presentará con condiciones climáticas inestables en toda la provincia de Misiones, con mayor intensidad en la zona sur, donde un sistema de baja presión en el litoral aumentará la probabilidad de tormentas localmente fuertes, acompañadas de riesgo de granizo y ráfagas intensas.

De acuerdo con el pronóstico de la Dirección General de Alerta Temprana, las precipitaciones se extenderán también hacia el centro y norte provincial, aunque con características más aisladas. En estas regiones se esperan chaparrones y tormentas dispersas, especialmente durante la tarde y la noche.

Los acumulados de lluvia se estiman entre 8 y 30 milímetros, con una probabilidad de precipitación que oscila entre el 38% y el 64%. La formación de nieblas y neblinas será de nivel medio durante la jornada.

Los vientos soplarán predominantes del noreste, este y norte, con velocidades entre 5 y 20 kilómetros por hora. Se prevén ráfagas que podrían alcanzar entre 30 y 70 kilómetros por hora, especialmente durante los momentos de mayor actividad tormentosa. La calidad del aire se mantendrá en niveles regulares.

En cuanto a las temperaturas, la máxima provincial alcanzará los 26°C en San Javier, mientras que la mínima descenderá hasta los 18°C en Bernardo de Irigoyen.