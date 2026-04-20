lunes, abril 20, 2026
Lo último:
EconomíaUltimas Noticias

La inflación de marzo fue del 3,4%

Argenta Plus

La inflación de marzo se aceleró al 3,4% y acumuló un aumento del 9,4% en el primer trimestre del año, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

De acuerdo a lo informado por el organismo estadístico, el rubro que fue realmente vapuleado por los aumentos fue Educación: registró un alza de 12,1%.

A ese dato le siguió el de Transporte, que se vio afectado por un aumento de 4,1%, mientras que Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles se ubicó en un 3,7% de incremento.

En tanto, el alza también se vio reflejado en Recreación y Cultura con un ascenso de 3,4%, igualando a la inflación general y al rubro de Alimentos y bebidas no alcohólicas.

Por su parte, Prendas de vestir y calzado tuvo una suba de 3,1% y el rubro de Comunicación registró un incremento de 2,9%.

Otros rubros y sus aumentos:

  • Salud: 2,6%
  • Bebidas alcohólicas y tabaco: 2,1%
  • Bienes y servicios varios: 1,7%
  • Equipamiento y mantenimiento del hogar: 1,3%

También te puede gustar

Paro yerbatero: alertan que podría faltar la yerba en el verano

Argenta Plus

Viernes caluroso

Argenta Plus

Cinco menores heridos, dos graves, tras despistar en la costanera

Argenta Plus

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *