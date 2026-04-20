La inflación de marzo fue del 3,4%

La inflación de marzo se aceleró al 3,4% y acumuló un aumento del 9,4% en el primer trimestre del año, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

De acuerdo a lo informado por el organismo estadístico, el rubro que fue realmente vapuleado por los aumentos fue Educación: registró un alza de 12,1%.

A ese dato le siguió el de Transporte, que se vio afectado por un aumento de 4,1%, mientras que Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles se ubicó en un 3,7% de incremento.

En tanto, el alza también se vio reflejado en Recreación y Cultura con un ascenso de 3,4%, igualando a la inflación general y al rubro de Alimentos y bebidas no alcohólicas.

Por su parte, Prendas de vestir y calzado tuvo una suba de 3,1% y el rubro de Comunicación registró un incremento de 2,9%.

Otros rubros y sus aumentos: