Yerbateros convocan a un abrazo simbólico al INYM

Productores, asociaciones y cooperativas yerbateras convocaron a un abrazo simbólico al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), que se realizará el miércoles- 24 de septiembre- a las 9 horas, frente a la sede del organismo en Posadas. La medida busca visibilizar la crítica situación que atraviesa el sector y reclamar la plena vigencia de las facultades del instituto.

“Estamos convocando a un homenaje a los productores que estuvieron en la lucha y que ya no están, a los tareferos, y luego habrá una presentación muy importante: se va a presentar una medida ante la justicia federal”, explicó Jorge Kripzuk, productor y referente yerbatero.

La convocatoria surgió de varias asociaciones de productores, cooperativas y también de trabajadores independientes que decidieron sumarse. “Queremos el INYM con todas sus facultades y el nombramiento del presidente”, enfatizó Kripzuk al remarcar la centralidad del organismo para ordenar la actividad.

La situación económica del sector yerbatero atraviesa un momento límite, justo cuando finaliza la cosecha gruesa. “Estamos peor que en 2024: hay cheques a largo plazo, pagos diferidos, rechazos y reemisión de cheques que en algunos casos tienen hasta un año para la plaza de cobro. Es insostenible”, denunciaron los organizadores.

Por ello, desde la organización invitan no solo a asistir al abrazo en Posadas, sino también a que aquellos que no puedan viajar se reúnan en sus localidades y expresen su apoyo. “Necesitamos que todos acompañen esta lucha”, subrayó el referente yerbatero.