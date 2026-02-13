Comienza el debate en Diputados para bajar la edad de imputabilidad

El proyecto de ley de Reforma Penal Juvenil para bajar la edad de imputabilidad a 14 años será debatido este jueves en la Cámara de Diputados a partir de las 11.

El nuevo régimen establece un sistema penal juvenil aplicable a adolescentes de entre 14 y 18 años y fija la edad mínima de imputabilidad en 14 años. Según la iniciativa del oficialismo, el proyecto garantiza el debido proceso desde el inicio, el derecho a defensa técnica, la presunción favorable a la minoría de edad en caso de duda y el respeto de los derechos constitucionales y convencionales.

La iniciativa se estructura en once capítulos y se apoya en principios como la legalidad, la proporcionalidad, la especialidad y la excepcionalidad de la privación de la libertad.

En este contexto, el diputado nacional por Misiones del espacio Innovación Federal, Oscar Herrera Ahuad, fijó posición este miércoles en la comisión de la Cámara de Diputados que debate la reforma del Régimen Penal Juvenil. Advirtió sobre la falta de financiamiento claro para su aplicación y reclamó que la responsabilidad no recaiga exclusivamente en las provincias.

“Desde el bloque Innovación Federal entendemos que es necesario trabajar y legislar sobre lo que son las cuestiones que hacen a los jóvenes y adolescentes. También ponemos un reparo más allá de todo lo que se dijo”, expresó.

Dentro de la sesión especial también se tratará el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.