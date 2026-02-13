Calor y lluvias para mañana

Hoy se anticipa una jornada calurosa, ventosa y algo inestable. Se esperan chaparrones dispersos y pasajeros, típicos de verano, principalmente en la zona norte. No obstante, un sistema de alta presión actuará como bloqueo, limitando las precipitaciones a eventos localizados, breves y de escaso impacto.

La temperatura máxima en la provincia estimada en 36 grados para Apóstoles, con una sensación térmica de 40 grados, la mínima sería de 22 grados en San Vicente.

Para el viernes, el avance de un frente frío, proyecta un cambio de tiempo con un marcado descenso térmico, acompañado de lluvias y tormentas dispersas y puntuales en toda la provincia, principalmente por la tarde-noche. Si bien la jornada comenzará con temperaturas templadas, hacia la tarde, la llegada del sistema frontal generará una rotación de los vientos y el desarrollo de celdas de tormenta más organizadas, con acumulados de precipitación más significativos.

La temperatura máxima en la provincia estimada en 31 grados para Puerto Iguazú, la mínima sería de 20 grados en San Pedro.

El sábado se prevé una tendencia hacia el desarrollo de nuevas inestabilidades y se esperan lluvias leves durante la mañana y precipitaciones de mayor intensidad por la tarde. Un sistema de baja presión, asociado a corrientes de humedad en altura, favorecerá condiciones para lluvias y tormentas más organizadas, de mayor cobertura y volúmenes. Los vientos soplarán leves, con predominancia del noreste.

La temperatura máxima en la provincia estimada en 29 grados para Eldorado, y la mínima sería de 20 grados en Bernardo de Irigoyen.