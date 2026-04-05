Aumentos: La garrafa de 10 kilos supera los 20 mil pesos

El precio del gas en Argentina atraviesa una nueva etapa de actualización tarifaria, impulsada por medidas del Gobierno nacional que buscan reflejar los costos reales del sistema energético y avanzar en una reducción progresiva de subsidios.

En este contexto, el Boletín Oficial de la República Argentina publicó la Resolución 371/2026 del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), que establece nuevos cuadros tarifarios y la aplicación del denominado Precio Anual Uniforme (PAU) para el año en curso.

La normativa determina que las tarifas de gas se ajustarán periódicamente y deberán reflejar el costo del abastecimiento, en línea con los contratos vigentes del Plan Gas.Ar. Además, se establece que la facturación deberá contemplar el esquema de subsidios energéticos focalizados, dirigido a sectores específicos de la población.

Aumentos y precios de referencia

Según datos recientes difundidos, la garrafa de 10 kilos ronda los 20 mil pesos, la de 15 kilos cerca de los 30 mil y la de 45 kilos supera los 70 mil, en un escenario de aumentos sostenidos en todo el país.

Sin embargo, los valores finales presentan fuertes variaciones según la región, la logística y las empresas comercializadoras.

En la provincia de Misiones, donde gran parte de la población depende del gas envasado, los precios actuales reflejan una marcada dispersión:

Extra Gas: 10 kg: $20.000 15 kg: $30.000 45 kg: $80.000

YPF: 10 kg: $23.000 45 kg: $90.000

Shell: 10 kg: $24.000 15 kg: $36.000 45 kg (a domicilio): $100.000



Estos valores se ubican, en varios casos, por encima de los promedios nacionales, lo que incrementa el impacto en la economía de los hogares misioneros.

Ante este panorama, el gobierno provincial sostiene el programa Ahora Gas, que recorre distintos municipios con operativos de venta a precios subsidiados.

Durante el mes de marzo, la garrafa de 10 kilos se comercializó a $14.000, significativamente por debajo del mercado, con el objetivo de garantizar el acceso a un recurso esencial.

Las recientes disposiciones oficiales confirman un cambio estructural en el sistema energético argentino, con tarifas más dinámicas, menor intervención generalizada y subsidios focalizados.

En este contexto, el gas envasado —clave para millones de hogares sin red domiciliaria— se consolida como uno de los servicios más sensibles, donde las diferencias regionales y el poder adquisitivo marcan el acceso real a la energía.

Fuente: Con información de Misionesonline