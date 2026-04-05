Continúa alto el índice de peligrosidad de incendios en Misiones

Ante el índice de peligrosidad de incendios alto, generado por las condiciones meteorológicas de altas temperaturas, el Ministerio de Ecología de Misiones solicitó a la población extremar las medidas de prevención y evitar cualquier acción que pueda generar focos ígneos, recordando que está prohibido realizar quemas, encender fogatas o arrojar colillas de cigarrillos en espacios naturales o zonas rurales.

Asimismo, ante la detección de humo o fuego, se debe dar aviso inmediato al 911, ya que la prevención y el compromiso de toda la comunidad son fundamentales para proteger la selva misionera.

El pronóstico para este sábado indica que la influencia de un sistema de alta presión garantizará estabilidad atmosférica durante toda la jornada. Se prevé cielo despejado y ambiente agradable por la mañana, con un aumento gradual de la nubosidad hacia la tarde. Los índices de humedad permanecerán bajos, mientras que la circulación del sudeste moderará el ascenso térmico, alcanzando valores máximos cálidos durante la tarde.

Precipitaciones: no se esperan. Probabilidad de precipitación: 5/10 %. Probabilidad de nieblas y neblinas: alta. Vientos: del noroeste, noreste. Velocidades entre 3 y 11 km/h. Probabilidad de ráfagas de entre 15 y 40 km/h. Calidad del aire: regular. Temperaturas: máxima en la provincia estimada en 33 °C para Posadas, y la mínima sería de 19 °C en San Pedro.