Nación congela el precio de los combustibles y las naftas durante 45 días

La medida definida por el ministro de Economía Luis «Toto» Caputo implica que no se trasladará al mercado interno la variación del Brent, el principal indicador global del precio del crudo.

Es decir que aunque el valor del petróleo tenga aumentos en el escenario internacional, durante un mes y medio las subas no se verán reflejadas en el precio de la nafta en Argentina.

Pero lo cierto es que la medida confirma la preocupación del Gobierno ante la disparada de la inflación, que aún con el Indec desactualizado de Toto Caputo se ubica en la altísima franja del 3% mensual y ahora sufre la presión adicional de la inflación mundial que está provocando la guerra en Irán y que empuja los precios del petróleo, el gas y sus derivados, como los agroquímicos que utiliza el campo.

Las fuentes consultadas explicaron que los otros componentes que inciden en el precio final de los combustibles sí podrán tener modificaciones. Entre ellos se encuentran los costos de los biocombustibles -como el bioetanol y el biodiésel-, la carga impositiva y el tipo de cambio. Cualquier variación en estos factores podría derivar en ajustes, aun dentro del período de los 45 días, aunque de manera marginal.