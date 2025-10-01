Semana inestable con lluvias y tormentas

La Dirección General de Alerta Temprana pronostica una semana marcada por la inestabilidad en Misiones, con lluvias, tormentas eléctricas y ocasional caída de granizo entre este lunes y el miércoles 1° de octubre. El informe abarca tres días consecutivos con condiciones climáticas cambiantes, siendo el martes el de mayor intensidad.

Este lunes 29 se iniciará con cielo mayormente despejado por la mañana, pero en horas de la tarde se podrían registrar chaparrones y tormentas sobre zonas Norte y Centro. La acción de un sistema de baja presión y perturbaciones en niveles medios de la atmósfera podrían generar lluvias de distintas intensidades, descargas eléctricas y ocasional caída de granizo. La máxima prevista es de 31 °C en Eldorado (33 °C de sensación térmica), mientras que Apóstoles registrará la mínima con 11 °C. Los acumulados oscilarán entre 3 y 30 mm en zona Norte y Centro, con una probabilidad de precipitación de 10/40%.

El martes 30 marcará el pico de inestabilidad de la semana, con lluvias generalizadas en toda la provincia. Se intensificará la inestabilidad desde el oeste y, dado el alto contenido de humedad, se esperan lluvias acompañadas de actividad eléctrica y ráfagas con potencial para provocar algún temporal aislado. La máxima prevista es de 24 °C en Posadas, mientras que Bernardo de Irigoyen registrará la mínima con 17 °C. Los acumulados podrían alcanzar entre 12 y 77 mm en toda la provincia, con una probabilidad de precipitación de 40/70%.

El miércoles 1° de octubre continuará la inestabilidad, con cielo cubierto y lluvias leves en zona Norte durante la mañana. Luego del mediodía se esperan lluvias y tormentas eléctricas principalmente en zonas Norte y Centro, sin descartar precipitaciones leves y aisladas en zona Sur. La máxima prevista es de 27 °C en Puerto Iguazú (28 °C de sensación térmica), mientras que San Pedro registrará la mínima con 16 °C. Los acumulados oscilarán entre 2 y 15 mm en toda la provincia, con una probabilidad de precipitación de 10/40 %.

La calidad del aire será buena durante todo el período, según informó la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial del Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones. Los vientos predominarán del noreste y sureste, con velocidades entre 4 y 16 km/h y probabilidad de ráfagas de hasta 70 km/h, especialmente el martes.