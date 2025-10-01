Después de seis meses fuera del país, Santino y su familia regresaron a la Argentina tras superar la leucemia. El niño de Itaembé Guazú, que recibió dos trasplantes de médula en Singapur, arribó a Buenos Aires este lunes durante la madrugada, acompañado por sus padres y rodeado del afecto de parientes que lo esperaban en el aeropuerto.

La mamá de Santino, Natalia Rodríguez, compartió la noticia a través de una publicación en redes sociales. “ Santino regresó a la Argentina y nos recibieron con los brazos abiertos», escribió desde su cuenta en Instagram, confirmando que seguirán con los controles médicos en Buenos Aires para garantizar el seguimiento de su salud después de un proceso que se extendió desde sus 3 años.

Durante la semana previa al viaje, los médicos prepararon al niño con estudios y chequeos necesarios para afrontar un vuelo de tantas horas. En este sentido, la familia expresó su alivio por haber concretado el regreso, después de meses en los que debieron enfrentar cada etapa del tratamiento en el hospital KK Women’s and Children’s.

Además de las fotos del arribo, los familiares compartieron mensajes de agradecimiento hacia quienes acompañaron el proceso. Subrayaron la fortaleza de Santino en cada paso y celebraron la oportunidad de volver a la Argentina después de medio año.

A pesar del regreso, la deuda con el hospital en Singapur sigue pendiente. Por esta razón, la campaña solidaria que busca reunir fondos para cubrir los costos médicos continuará activa en el país, con el objetivo de alcanzar la cifra necesaria para cerrar definitivamente esa etapa.