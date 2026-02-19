Reforma laboral: el oficialismo avanza con cambios al artículo 44

La Libertad Avanza firmará este miércoles el dictamen en la Cámara de Diputados sobre el proyecto de reforma laboral, con modificaciones en uno de los puntos que generó mayor controversia durante el debate parlamentario. El oficialismo buscará llevar la iniciativa al recinto en una sesión especial prevista para el jueves.

El plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y Presupuesto se reunirá desde las 14, bajo la conducción de Lisandro Almirón y Alberto Benegas Lynch, respectivamente. Durante el encuentro, se prevé la exposición de especialistas y representantes de distintos sectores antes de la emisión del dictamen.

Las negociaciones entre el oficialismo y los bloques dialoguistas derivaron en cambios sobre el artículo 44, referido al esquema de licencias y cobertura salarial ante enfermedades o accidentes no vinculados a la actividad laboral. La redacción original había despertado objeciones por la reducción del porcentaje de haberes a percibir por los trabajadores.

En paralelo al debate parlamentario, el Poder Ejecutivo prorrogó el período de sesiones extraordinarias del Congreso hasta el 28 de febrero, una decisión que amplía la ventana legislativa para el tratamiento de proyectos clave.

La medida fue oficializada mediante el Decreto 103/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei. El decreto extiende formalmente la actividad parlamentaria iniciada en enero.

Además de la reforma laboral, el Gobierno incorporó al temario la reforma de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y la Recomposición del Salario Docente, iniciativa que será remitida por el Ejecutivo para su discusión en el mismo período.

Con las modificaciones acordadas, se establecerá que en casos de enfermedad grave se garantizará el pago del 100% del salario durante tres meses, plazo que se extenderá a seis meses cuando el trabajador posea cargas de familia. De este modo, el Gobierno introdujo ajustes para asegurar apoyos legislativos clave.

El oficialismo sostiene que cuenta con los votos necesarios para la aprobación en general del proyecto, aunque reconoce que podrían surgir diferencias en el tratamiento de artículos específicos. En particular, se anticipan debates en torno a la creación del Fondo de Asistencia Laboral y la derogación de estatutos especiales.

Entre los ejes centrales de la reforma figuran cambios en el sistema de indemnizaciones, incentivos a la contratación mediante la reducción de aportes patronales, la regulación del derecho de huelga en sectores esenciales y modificaciones en el régimen de vacaciones.