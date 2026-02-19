Miércoles con calor, humedad y posibles chaparrones

El calor y la inestabilidad continuarán marcando la jornada de este miércoles en Misiones, con mayor probabilidad de chaparrones en la zona norte de la provincia.

Se prevé una mañana con nubosidad variable que hacia la tarde podría derivar en chaparrones aislados, alternando con períodos de mejora temporaria. El ambiente será templado durante el amanecer y caluroso por la tarde, con vientos predominantes del noreste.

Las precipitaciones estimadas oscilarán entre 2 y 3 milímetros, con una probabilidad de lluvia que va del 10 al 55%. También se mantiene una probabilidad media de nieblas y neblinas.

Los vientos soplarán del noroeste, suroeste y sureste, con velocidades entre 2 y 14 km/h, y ráfagas que podrían alcanzar entre 20 y 40 km/h. La calidad del aire se mantiene regular.

En cuanto a las temperaturas, la máxima provincial se estima en 36°C para Posadas, con una sensación térmica que podría alcanzar los 41°C. La mínima se registraría en Bernardo de Irigoyen, con 20°C.

Ante las altas temperaturas, se recomienda evitar la exposición directa al sol entre las 11 y las 17 horas, mantenerse hidratado y reducir la actividad física en las horas de mayor calor.